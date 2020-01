Libia: vice premier Maiteeg visita le vittime del raid sull'accademia militare di Tripoli

- Il vice premier del Governo libico di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeg, ha compiuto nella notte una visita alle persone rimaste ferite ieri sera a seguito di un attacco all'accademia militare di al Hadhba, a Tripoli, ricoverati in tre ospedali diversi della capitale libica. In particolare Maiteeg ha visitato l'ospedale al Hadhba, l'ospedale al Khadhra e quello di Abu Salim dove si trovano le salme di una trentina di vittime e circa 23 feriti. Secondo quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Gna, Maiteeg ha definito l'attacco "terrorista" e ha promesso la prosecuzione della lotta contro le forze di Khalifa Haftar. (Lit)