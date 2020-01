Business news: India, il 17 gennaio il lancio del satellite Gsat-30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà lanciato il 17 gennaio il satellite geostazionario per le comunicazioni Gsat-30, il primo lancio del 2020 per l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). Lo ha annunciato il presidente dell’ente, Kailasavadivoo Sivan, in un’intervista al quotidiano “The Times of India”. Il lancio sarà effettuato dal Centro spaziale di Kourou, nella Guyana Francese. Il Gsat-30 sostituirà un satellite Insat-4A. Sivan ha aggiunto che per quest’anno sono in programma circa venti missioni, tra le quali quella scientifica Aditya-L1, volta a inviare un satellite verso il punto ideale di osservazione del Sole, il Punto di Lagrange L1, e i test di volo di veicoli di lancio per piccoli satelliti (Sslv). (Inn)