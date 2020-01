Business news: Emirati-Pakistan, interscambio commerciale aumentato a 3,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, l'interscambio commerciale non petrolifero tra gli Emirati Arabi Uniti e il Pakistan è aumentato del 30 per cento, raggiungendo i 3,2 miliardi di dollari. È quanto reso noto da Jumaa al Keet, sottosegretario per gli Affari esteri presso il ministero dell'Economia degli Emirati. (Res)