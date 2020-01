Business news: Xiaomi investirà sette miliardi di dollari in cinque anni in intelligenza artificiale e 5G

- Il produttore di smartphone cinese Xiaomi investirà più di 50 miliardi di yuan (oltre sette miliardi di dollari) nell'intelligenza artificiale (Ia) e nelle tecnologie internet di quinta generazione (5G) nei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della compagnia, Lei Jun. "Dobbiamo trasformare il vantaggio che abbiamo in ambito AIoT – intelligenza artificiale nell'ambito dell'internet delle cose – in una vittoria assoluta e cementare completamente il nostro status di re nell'era intelligente", ha dichiarato Lei. Xiaomi investirà dieci miliardi di yuan (oltre 1,45 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni nello sviluppo "All in AIoT", come parte integrante della propria strategia dual-core "Smartphone+AIoT", con l'obiettivo di sfruttare sia le opportunità dell'intelligenza artificiale che dell'internet delle cose in futuro e di gettare solide basi di crescita per il prossimo decennio. Inoltre, l'azienda sta pianificando di replicare il suo successo migliorando e adeguando le proprie strategie di business in Cina e all'estero. (Cip)