Business news: Singapore cresce dello 0,7 per cento nel 2019, il livello più basso degli ultimi dieci anni

- Nel 2019 il tasso di crescita dell'economia di Singapore è stato il più basso degli ultimi dieci anni. Emerge dalle prime stime ufficiali pubblicate dal ministero del Commercio e dell'industria che indicano una crescita dello 0,7 per cento rispetto all'anno precedente. Molto evidente la bassa performance economica nell'ultimo trimestre: più 0,8 per centro rispetto al 3,1 per cento nel medesimo periodo del 2018. A fronte della crescita non elevata nei settori delle costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio, l'andamento è stato molto negativo nell'industria manifatturiera: nel periodo ottobre-dicembre la contrazione è stata del 7,1 per cento rispetto al periodo luglio-settembre. Il ministero spiega: "Il calo nei comparti dell'elettronica, della chimica e dei trasporti non è stato compensato dai positivi livelli di produzione nell'ingegneria di precisione, nel biomedico e in altri comparti". (Fim)