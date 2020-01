Business news: Algeria, crescita economica dell’1,2 per cento tra luglio e settembre

- L’Algeria ha assistito nel terzo trimestre del 2019 (tra luglio e settembre scorsi) a un tasso di crescita economica dell’1,2 per cento, in leggero calo rispetto agli 1,3 punti percentuali registrati nello stesso periodo del 2018. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. Nel trimestre in questione il settore degli idrocarburi ha conosciuto una crescita dell’1,4 per cento dopo un calo di ben 8,4 punti percentuali nello stesso periodo dello scorso anno. Sempre tra luglio e settembre del 2019 tutti i settori di attività hanno registrato una crescita ad eccezione dell’agricoltura, la cui contrazione è stata pari al 3 per cento. La crescita del prodotto interno lordo al di fuori del settore energetico ha tuttavia registrato una diminuzione dell’1,4 per cento rispetto al 3,7 per cento del 2018. (Ala)