Business news: israeliana Delek annuncia inizio produzione gas da giacimento Leviathan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica israeliana Delek Group ha annunciato il 31 dicembre l’avvio della produzione di gas naturale dal giacimento offshore Leviathan, dopo che il governo ha dato il via libera a Noble Energy per portare avanti il progetto nonostante le proteste dei residenti della regione costiera. In una nota Delek ha sottolineato che “in conformità con le informazioni fornite all'Associazione dal gestore del progetto Leviathan, Noble Energy Mediterranean, il gruppo è lieto di annunciare che oggi, 31 dicembre 2019, sono state aperte le condotte per l’afflusso di gas naturale dal giacimento di Leviathan, per la fornitura ai clienti con cui i partner Leviathan si sono impegnati”. Secondo Delek, la capacità del flusso di gas naturale dal bacino Leviathan dovrebbe aumentare gradualmente nei prossimi giorni. Delek ha sottolineato che per il momento la data di inizio delle forniture di gas all'Egitto è ancora una stima e dipenderà da fattori al di fuori del controllo della società. Il ministero della Protezione dell'ambiente ha dichiarato ieri che Noble Energy e i suoi partner hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per iniziare a pompare gas, aprendo la strada agli impianti per iniziare a estrarre i 22 mila miliardi di piedi cubi di gas presenti nel giacimento. Questa mattina Noble ha iniziato un test per valutare il corretto funzionamento dell’impianto e in seguito i partner di Leviathan hanno annunciato l'avvio della produzione di gas naturale dal giacimento, il più grande progetto energetico nella storia di Israele. Il primo gas raggiungerà le coste israeliane attraverso le condotte entro 24-48 ore dall'inizio della produzione, secondo la società. (Res)