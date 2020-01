Business news: Cina annuncia rilascio certificati di biosicurezza a soia e mais Ogm nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato il rilascio del certificato alla soia SHZD32-01 geneticamente modificata (Gm) sviluppata dalla Shanghai Jiaotong University, a condizione che non vengano sollevate obiezioni durante un periodo di 15 giorni. Lo ha dichiarato il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali in una nota. Se approvato, sarà il primo raccolto di soia Gm in Cina a ricevere tale certificato, un primo passo verso la produzione commercializzata, ha spiegato il ministero. Anche il mais DBN9936 di Dabeinong e il mais 12-5 doppi impilati sviluppati da Hangzhou Ruifeng Biotech Co. e dall'Università di Zhejiang dovrebbero ricevere il certificato. Pechino ha speso miliardi di dollari alla ricerca di colture geneticamente modificate, ma finora ha aspettato ad avviare la produzione commerciale di cereali a causa delle preoccupazioni dei consumatori per la loro sicurezza. (Cip)