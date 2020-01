Business news: Cina, indice attività logistica in lieve calo a dicembre

- L'attività logistica della Cina ha continuato a espandersi a dicembre, ma l'indice delle prestazioni logistiche è sceso a 58,6, 0,3 punti in meno rispetto a novembre. Lo ha reso noto la Federazione cinese di logistica e acquisti. Una soglia superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore a 50 contrazione. "Nonostante il lieve calo dell'indice, l'attività logistica ha continuato a rimanere nella zona di espansione a dicembre, riflettendo le attività economiche attive a monte e a valle della catena di approvvigionamento", ha affermato He Hui, direttore del Centro informazioni logistico. I sottoindici per i nuovi ordini e le aspettative commerciali si attestano rispettivamente a 56,8 e a 56,2, indicando che le società di logistica sono rimaste ottimiste sulle prospettive del mercato. (Cip)