Business news: India, nasce la piattaforma e-commerce JioMart

- Nell'enorme mercato dell'India nasce una nuova app online per l'acquisto a domicilio di prodotti locali che potrebbe incidere sulle abitudini di acquisto in un paese che al momento vede solo lo 0,15 per cento della popolazione servirsi regolarmente del web per effettuare acquisti. Il lancio sta avvenendo per iniziativa di Jio Infocomm, uno dei principali operatori indiani della telefonia mobile, appartenente alla multinazionale Reliance Industries del magnate Mukesh Ambani. La nascita della piattaforma, che si chiama JioMart e che in attesa della piena operatività è già aperta alle registrazioni dei nuovi utenti, sta ottenendo grande attenzione in India perché considerata in grado di fare concorrenza ad Amazon e al negozio virtuale di Walmart. Il principale punto di forza è costituito dall'enorme platea di Jio Infocomm, capace in soli tre anni di conquistare 350 milioni di clienti. Secondo quanto emerso in precedenza sulla stampa indiana, viste le enormi prospettive del commercio elettronico in India, nel giro di qualche anno JioMart potrebbe diventare uno dei principali punti di forza di Reliance Industries, multinazionale già attiva in molti altri settori, dall'energia al commercio, dal tessile all'immobiliare. (Inn)