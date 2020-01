Business news: Cina, Sinochem avvierà nuova unità di trattamento del greggio a Quanzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolchimico statale cinese China Sinochem Group avvierà una nuova unità di trattamento del greggio e un complesso petrolchimico nella Cina sud-orientale intorno alla metà del 2020. Lo riferisce la stampa internazionale sulla base di tre fonti aziendali. Secondo quanto riferito, la compagnia sta aggiungendo 60 mila barili al giorno di capacità di lavorazione del greggio alle 240 mila esistenti in una raffineria a Quanzhou, nella provincia meridionale del Fujian. Inoltre, intorno al mese di giugno dovrebbero iniziare le operazioni di un impianto che prevede di produrre un milione di tonnellate all'anno di etilene. Secondo la stampa estera, l'espansione fa parte di una nuova ondata di investimenti in Cina, guidata dai giganti chimici privati Hengli Petrochemical e Zhejiang Rongsheng Holdings, che hanno aumentato la produzione di prodotti petrolchimici come il paraxilene (Px), la materia prima chiave per fibre sintetiche e bottiglie d'acqua. La Cina è il maggiore importatore petrolchimico al mondo. (Cip)