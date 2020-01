Business news: Bangladesh, rimesse superano 18 miliardi di dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha ricevuto rimesse per 18,32 miliardi di dollari nel 2019, un record. Il denaro inviato dai bengalesi che lavorano all’estero è aumentato, secondo i dati della Banca centrale, del 18 per cento rispetto al 2018, quando era stato stabilito il precedente primato; entro la fine dell’anno fiscale in corso, il 2019-20, a giugno, dovrebbe essere superato il tetto dei venti miliardi di dollari. L’aumento dell’afflusso è attribuito principalmente al sussidio del due per cento introdotto dal governo, con l’obiettivo di contrastare i trasferimenti illegali, a favore dei connazionali all’estero che trasferiscono contante in patria. A ciò va aggiunto il tasso di cambio favorevole tra il taka e il dollaro (ieri 84,90). Le rimesse sono state uno dei principali fattori di traino per l’economia del paese asiatico nell’ultimo decennio. Nel 2017 c’è stato un ribasso, a 13,53 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2017, seguito da un pronto recupero l’anno successivo, con 15,53 miliardi di dollari. (Inn)