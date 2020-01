Business news: India, compagnia di bandiera resterà operativa fino a privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Aviazione civile indiano, Hardeep Singh Puri, ha dichiarato che la compagnia di bandiera Air India rimarrà operativa fino al completamento del processo di privatizzazione. L’esponente del governo lo ha affermato in un incontro a Nuova Delhi con le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti della società. Il sindacato dei piloti, l’Indian Commercial Pilots’ Association (Icpa), ha riferito in un comunicato che tutte le sigle partecipanti hanno ribadito la loro opposizione alla privatizzazione, ma che l’esecutivo ha a sua volta ribadito di non poter finanziare il vettore. Nel maggio del 2018 il governo ha pubblicato un invito alle manifestazioni di interesse per l’acquisto della compagnia, senza ricevere risposte. Il progetto è stato quindi accantonato e sono state ipotizzate modifiche al piano di “disinvestimento strategico”. (Inn)