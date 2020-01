Business news: Agenzia promozione sviluppo, supervisionati oltre 1730 progetti

- L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo economico e sociale delle province settentrionali del Regno del Marocco (Apdn) ha supervisionato nel 201 oltre 1730 progetti nell’anno 2018, con un tasso di completamento di quasi l'84 per cento. Lo ha affermato a Rabat, il premier marocchino, Saad Dine el Othmani, in occasione dell'undicesima sessione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dedicato alla presentazione della valutazione e dei risultati, nonché alle prospettive per i prossimi anni fino al 2023. I programmi supervisionati dall'Agenzia includono programmi speciali, come quelli nella Grande Tangeri, la riqualificazione urbana ed economica delle città di Tétouan, Al Hoceima, Manarat, Al Moutawassit, la riduzione delle disparità sociali nelle aree rurali e il programma di riabilitazione complementare per la medina di Tetouan. (Res)