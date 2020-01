Business news: Confederazione aziende marocchine sottolinea necessità di adattarsi alle sfide contemporanee

- La Confederazione generale delle società marocchine (Cgem) "è chiamata ad evolversi e ad adattarsi alle sfide che le aziende marocchine devono affrontare". Lo ha affermato il candidato alla presidenza dell'organizzazione, Chakib Alj, parlando a Marrakech. Alj, che ha parlato in una riunione di consultazione con operatori economici e membri della sezione regionale della Cgem, ha osservato che il futuro ufficio confederale "lavorerà per creare fiducia tra gli operatori economici e amministrazione, rafforzando le relazioni tra le imprese e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese". (Res)