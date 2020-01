Business news: Marocco-Cina, forum di investimento sino-marocchino a Laayoune

- Si è svolto lo scorso 29 dicembre a Laayoune, nel sud del Marocco, un forum di investimento marocchino-cinese, con l'ambizione di presentare agli imprenditori cinesi le potenzialità economiche e di investimento nelle province meridionali del regno, in particolare la regione di Laayoune-Sakia el Hamra. Questo forum, organizzato dal consiglio regionale in collaborazione con l'Agenzia marocchina per lo sviluppo degli investimenti e delle esportazioni (Amedie) e la prefettura di Laâyoune, ha riunito diversi imprenditori marocchini e le loro controparti cinesi che sono interessati alle opportunità di investimento in questa regione, sfruttando il forte slancio economico conferito alle province del sud dal programma di sviluppo integrato lanciato da re Mohammed VI nel 2015. (Res)