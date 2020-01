Business news: Egitto, 55 scoperte di gas e petrolio nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55 le scoperte di risorse di gas e petrolio effettuate in Egitto nel 2019. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero del Petrolio del Cairo, secondo cui si tratta di 40 scoperte di petrolio greggio e 15 di gas naturale. La maggior parte dei nuovi siti è stata scoperta in diverse aree della Zona economica esclusiva (Zee) dell’Egitto nel Mediterraneo, nel Deserto occidentale e orientale, nel Golfo di Suez, nel Delta del Nilo e nella Penisola del Sinai. Sempre nel 2019 sono stati firmati otto accordi per investimenti pari a oltre 179 milioni di dollari per la perforazione di 34 pozzi. La Camera dei rappresentanti ha approvato quest’anno 17 intese per investimenti di oltre un miliardo di dollari. (Cae)