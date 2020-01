Business news: Algeria, circa 400 aziende a rischio chiusura

- Circa 400 società private algerine affiliate all’Unione nazionale dei giovani investitori sono a rischio chiusura a causa del congelamento di progetti durante l’ultima fase di instabilità politica. Lo ha annunciato il presidente dell’Unione, Riad Tanka, in un’intervista al quotidiano online “Sabq Ress”. Il dirigente ha sottolineato la necessità di “lanciare il prima possibile nuovi progetti, in particolare dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, in modo che le aziende a rischio non siano costrette a dichiarare il fallimento”. Tanka ha anche accolto con favore la decisione delle autorità di revocare il divieto di concessione di prestiti bancari, sebbene quest’ultimo abbia influito in particolare sui prestiti per i grandi gruppi industriali locali. (Ala)