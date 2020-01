Business news: Iraq, firmato accordo per importare 500 megawatt dagli Stati arabi del Golfo

- L'Iraq dovrebbe cominciare ad importare 500 megawatt di elettricità dai paesi arabi del Golfo prima della prossima estate. Lo ha detto il portavoce del ministero dell'Elettricità iracheno, Haider al Abadi, in un’intervista al quotidiano statale “Al Sabaah”. Un accordo in tal senso è stato firmato con l'Autorità di interconnessione del Consiglio di cooperazione del Golfo arabo (Gccia) per “stabilire due linee ad alta tensione da 400 chilovolt”. I costi di costruzione, ha riferito ancora il portavoce, saranno interamente a carico della Gccia. L'accordo è teso a ridurre la dipendenza dell’Iraq dalle importazioni di elettricità iraniane. Secondo Al Abadi, le due linee di trasmissione si estenderanno per 300 chilometri attraverso l'Iraq e il Kuwait. Il paese arabo a maggioranza sciita patisce da tempo interruzioni croniche e carenze di elettricità. I frequenti e lunghi blackout hanno spinto diversi i manifestanti a scendere in piazza, soprattutto nell'estate del 2018, per chiedere accesso all’energia elettrica e servizi migliori. La guerra, la corruzione, l'insicurezza e la mancanza di investimenti hanno contribuito al deterioramento della rete elettrica, lasciando molti iracheni con solamente cinque ore di elettricità al giorno. Vale la pena ricordare che le temperature estive in Iraq raggiungono i 50 gradi centigradi. Secondo Sayyid Hamid Hosseini, segretario generale della Camera di commercio congiunta Iran-Iraq, per compensare la carenza di produzione, l'Iraq importa quotidianamente 1200-1500 megawatt di elettricità dall’Iran, oltre a 38 milioni di metri cubi di gas naturale per alimentare le sue centrali elettriche. Gli Stati Uniti hanno a lungo sollecitato l'Iraq a interrompere le importazioni iraniane, preziosa fonte di denaro per il regime di Teheran sotto sanzioni. Nell'estate del 2018, l'Iraq ha registrato un picco di produzione mai visto prima, anche se ancora al di sotto della domanda. Baghdad ha peraltro siglato accordi con il colosso tedesco Siemens e l’azienda statunitense General Electric per ricostruire la sua rete elettrica considerata ormai obsoleta (Irb)