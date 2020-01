Smog: De Pasquale (FI), incentivi fiscali su Imu e Tari a chi cambia impianti riscaldamento

- "Milano spende 15 milioni di Euro per controllare l'inutile Area B e 6 per l'altrettanto inutile Area C. Non è invece altrettanto attiva sul fronte dell'inquinamento da caldaie dove i controlli sulle caldaie sono a campione e dove si sono fatti dei bandi per la sostituzione degli impianti termici". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Fabrizio De Pasquale, ricordando che "su 2000 caldaie a Gasolio solo 125 hanno fatto domanda di utilizzare gli incentivi sbandierati da Graneĺli". "È arrivato il momento di incentivi fiscali su Imu e Tari a chi cambia gli impianti piuttosto che proseguire con divieti ai diesel che nascondono solo l'odio ideologico per le auto della sinistra 'green' " conclude l'esponente azzurro. (Com)