Business news: Cina, Commissione sviluppo nega esodo nella catena industriale

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) cinese ha negato che sia in corso un esodo nella catena di approvvigionamento industriale, argomentando che, con la divisione industriale globale e la distribuzione in fase di adeguamento, è naturale che alcune aziende si ritirino dalla Cina in cerca di costi inferiori o in seguito a considerazioni strategiche. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul sito della Commissione. L'agenzia di pianificazione dello sviluppo, inoltre, ha avvertito che le aziende manifatturiere che scelgono di lasciare il paese rischiano enormi perdite di opportunità: essendo la più grande potenza manifatturiera del mondo, infatti, la Cina vanta forti capacità di supporto industriale e la sua produzione è al primo posto nel mondo per oltre 200 prodotti industriali. La Commissione ha poi osservato che anche l'ambiente imprenditoriale del paese sta migliorando, con le nuove normative che garantiscono una maggiore tutela. (Cip)