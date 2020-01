Business news: Cina, produzione chimica in aumento del 4,5 per cento nei primi undici mesi del 2019

- L'industria chimica cinese ha registrato una costante espansione nei primi undici mesi del 2019: la produzione a valore aggiunto del settore è cresciuta del 4,5 per cento su base annua. Lo ha dichiarato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) della Cina. Secondo l'ufficio nazionale di statistica (Nbs), la produzione dei principali prodotti si è ampliata durante il periodo, con una capacità di trasformazione del greggio in aumento del 6,7 per cento su base annua, a 593,18 milioni di tonnellate, mentre la produzione di fibra chimica è salita del 13,5 per cento, a 54,93 milioni di tonnellate. Solo a novembre, la produzione del settore ha raggiunto l'8,3 per cento del totale, in aumento di 6,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dal 2018. Il settore della trasformazione di petrolio, carbone e combustibili ha registrato una crescita degli utili del 45,5 per cento, recuperando dopo il calo del 31,2 per cento di ottobre, mentre quello del settore delle materie prime chimiche e dei prodotti è diminuito dello 0,2 per cento anno su anno, dopo il calo di 151,5 punti percentuali dal mese precedente. (Cip)