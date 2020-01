Business news: India, Maruti Suzuki e Mahindra & Mahindra incrementano vendite auto nel mercato domestico a dicembre

- Le principali case automobilistiche indiane, Maruti Suzuki India (Msi) e Mahindra & Mahindra (M&M), hanno incrementato le vendite domestiche a dicembre. La prima, secondo i dati aziendali, ha registrato 124.375 unità vendute, contro le 121.479 dello stesso mese del 2018, con una crescita del 2,4 per cento. Il segmento delle compatte – comprendente i modelli New WagonR, Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire – ha venduto 65.673 unità, contro le 51.346 del dicembre dell’anno precedente, con un incremento del 27,9 per cento. Quello degli utility vehicle – che include i modelli Gypsy, Ertiga, XL6, S-Cross e Vitara Brezza – è passato da 20.225 a 23.808 unità, con un miglioramento del 17,7 per cento. Il segmento delle mini – Alto, S-Presso e Old WagonR – ha subito, invece, una flessione del 13,6 per cento, da 27.649 a 23.883 unità. Le vendite domestiche di Mahindra & Mahindra hanno raggiunto 37.081 unità, l’uno per cento in più risetto alle 36.690 del dicembre del 2018. Sono diminuite, invece, le vendite di Hyundai (-9,8 per cento, da 42.093 a 37.953 unità) e di Toyota (-45 per cento, da 11.836 a 6.544). (Inn)