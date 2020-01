Camera, Cirielli (Fd'I): da deputati grillini ipocrisia a 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s, tramite i deputati Alessandro Amitrano, Azzurra Cancelleri, Federica Daga e Luigi Iovino, in relazione alla necessità, manifestata sempre e in maniera coerente da tutto l'Ufficio di Presidenza in questa legislatura di acquisire nuovi spazi per i parlamentari ed in generale per il funzionamento della Camera, mostra tutta la sua ipocrisia e soprattutto l'attitudine a mistificare la realtà". Lo afferma, in una nota, il Questore della Camera Edmondo Cirielli. "Il Collegio dei Questori (anche quando c'era Fraccaro) ma in generale tutto l'Ufficio di Presidenza, in maniera unanime - sottolinea - ha sempre ritenuto necessario acquisire un palazzo pubblico nelle vicinanze per la mancanza degli spazi scaturita dal rilascio dei Palazzi Marino. Anzi, tale vicenda è stata inizialmente caldeggiata anche dal Presidente Fico. Solo dopo la riforma costituzionale della riduzione dei parlamentari si è registrata una divergenza di idee sui tempi relativi all'acquisizione. Ma alla fine vi è stata comunque la decisione unanime di soprassedere e di rimandare a riforma vigente l'eventuale acquisizione . Peraltro - ricorda Cirielli - tutti gli atti del Collegio dei Questori, sempre alla presenza anche del componente del M5s, hanno portato alla richiesta al Demanio di nuove strutture. Era stato anche individuato all'unanimità un Palazzo della Provincia". (segue) (Com)