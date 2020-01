Rai: Lega, sentenza Tar su nomina Foa conferma buon lavoro Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza del Tar del Lazio conferma la legittimità della nomina di Foa e la correttezza del lavoro della vigilanza. La tv pubblica ha bisogno di lavorare, non di fantasmi e di perditempo, se ne facciano una ragione il Pd ma anche il M5s che votò a favore della nostra risoluzione per Foa”. Lo affermano, in una nota, i deputati e senatori del gruppo Lega in Commissione Vigilanza Rai. “Secondo il tribunale, infatti – aggiungono ‘non vi è mai stato un parere di merito negativo sulla figura del candidato presidente"’ E' molto grave che un consigliere d'amministrazione, molto probabilmente per motivi politici, abbia messo in discussione la legittima volontà parlamentare della commissione stessa. La sentenza del Tar certifica la correttezza e la trasparenza del lavoro della Vigilanza e del gruppo Lega".(Com)