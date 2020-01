Governo: Boccia, su identità digitale malinteso su Pisano

- "Sull'identità digitale c'è stato un malinteso e la Ministra Pisano ha chiarito. In ogni caso, decideremo ogni dettaglio nel confronto in corso tra le forze politiche”. E’ quanto afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia. “Le strategie sul digitale sono un pezzo fondamentale del programma di governo, l'Italia come tutta l'Unione europea deve recuperare terreno sul piano delle regole condivise su fisco, gestione dati, diritti, conflitti d'interesse e privacy e ha bisogno del contributo non solo della maggioranza ma di tutto il Parlamento - aggiunge -. Le regole di funzionamento della società digitale non sono regole settoriali ma riguardano ogni ambito della vita sociale ed economica e sarà necessaria la massima condivisione politica nel Paese e in Parlamento. Anche perché servirà una pianificazione finanziaria a lungo termine per fare del digitale e delle competenze ad esso connesse un asset strategico dello Stato". (Com)