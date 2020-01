Business news: Vietnam, governo annuncia misure contro falso "made in Vietnam"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Vietnam hanno annunciato misure contro quattro compagnie che marcavano come "made in Vietnam" prodotti elettronici invece costruiti con componentistica tutta o prevalentemente cinese per aggirare le barriere commerciali erette dagli Stati Uniti nella guerra commerciale in corso con la Cina. Altre cinque compagnie, secondo fonti del governo, sarebbero sotto indagine per lo stesso motivo. Il governo ha dato mandato all'agenzia delle dogane di inserire il contrasto a queste pratiche tra le sue priorità. L'iniziativa del Vietnam evidenzia la volontà di non irritare gli Stati Uniti e l'Unione europea. Gli Usa, che sono un partner economico e politico chiave, guardano con crescente apprensione alle mosse del paese asiatico che nel commercio bilaterale registra un crescente surplus commerciale (39 miliardi di dollari nel 2018). Il Vietnam è considerato dagli osservatori come uno dei paesi che finora hanno più beneficiato della guerra commerciale. (Fim)