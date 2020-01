Business news: Cina, indice Pmi non manifatturiero in calo a dicembre

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore non manifatturiero cinese è sceso a 53,5 a dicembre, da 54,4 di novembre, pur rimanendo in zona espansione (sopra quota 50). Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) della Cina. Il segmento dei servizi ha mantenuto una crescita relativamente sostenuta, con un sottoindice di 53, superiore allo stesso periodo dell'anno scorso. "La lettura secondaria delle aspettative commerciali del settore dei servizi è scesa a 59,1, ancora nell'area di espansione, dimostrando che le imprese non manifatturiere sono rimaste ottimiste sulle prospettive future del mercato", ha affermato lo statistico dell'Nbs Zhao Qinghe. Secondo l'Ufficio, l'espansione è stata osservata nel trasporto ferroviario, nelle telecomunicazioni, nel software e nei servizi finanziari, le cui letture secondarie sono superiori a 55. Il sottoindice per le costruzioni è sceso a 56,7, con un calo mensile di 2,9 punti. (Cip)