Business news: Vietnam, governo punta a esportazioni per 300 miliardi di dollari nel 2020

- Il positivo momento economico va colto per aumentare ulteriormente l'export di prodotti vietnamiti. Lo ha detto il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, all'indomani della pubblicazione dei dati del locale ufficio statistico sul surplus commerciale da record nel 2019, pari a 9,9 miliardi di dollari. Il Vietnam figura fra i trenta maggiori paesi del mondo per import ed export. Il paese asiatico ha un forte surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti che gli consente di compensare agevolmente la sfavorevole bilancia commerciale esistente nei confronti della Cina, del Giappone, della Corea del Sud e di altri paesi asiatici. Il principale obiettivo indicato da Phuc per il nuovo anno è raggiungere i 300 miliardi di dollari di valore delle esportazioni. "Le esportazioni – ha detto il primo ministro – dovrebbero essere aumentate nel settore delle materie prime trasformate. Le riforme istituzionali e le modifiche alle procedure amministrative non devono essere di ostacolo alle attività di import-export". Altro tema giudicato da Phuc essenziale per "creare un ecosistema commerciale equo, aperto e trasparente" sarà quello del contrasto alle frodi sull'origine dei prodotti e al contrabbando. (Fim)