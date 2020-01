Business news: Hong Kong, visitatori in calo del dieci per cento nei primi undici mesi del 2019

- Il numero di visitatori di Hong Kong è sceso del dieci per cento su base annua nei primi undici mesi del 2019, a 52,72 milioni. Lo ha reso noto l'Ufficio del Turismo di Hong Kong (Hktb). Il numero di visitatori nel primo semestre dell'anno scorso è aumentato del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre da luglio a novembre gli arrivi dei visitatori sono diminuiti del 36 per cento poiché il turismo ha sopportato il peso di disordini sociali prolungati. Stando agli ultimi dati dell'Hktb, a novembre sono giunti 2,65 milioni di visitatori, con un calo del 55,9 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; gli arrivi sono diminuiti da tutti i mercati di provenienza. I visitatori provenienti dalla Cina continentale, che rappresentano circa il 73 per cento del totale, si sono ridotti del 58,4 per cento su base annua. I visitatori della Corea del Sud sono diminuiti del 72,5 per cento rispetto all'anno prima, la flessione più netta tra tutti i mercati. I visitatori statunitensi e giapponesi sono calati rispettivamente del 43,4 e del 59,2 per cento. (Cip)