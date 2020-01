Business news: aeroporto Pechino Daxing, entra in vigore accordo tra China Southern e British Airways

- È entrato in vigore il 2 gennaio l'accordo commerciale tra China Southern Airlines e British Airways incentrato sull'aeroporto internazionale di Pechino Daxing. L'intesa segna la prima operazione congiunta tra i mercati del trasporto aereo dei due paesi. La cooperazione copre la condivisione del codice, il servizio lounge e i vantaggi per i viaggiatori. British Airways è la prima compagnia aerea internazionale a trasferire tutte le sue operazioni aeree della capitale cinese all'aeroporto internazionale di Pechino Daxing, il nuovo scalo ufficialmente inaugurato dal presidente Xi Jinping il 25 settembre scorso e operativo dal 27 ottobre. L'aeroporto è stato salutato come "una nuova potente fonte di sviluppo nazionale" durante la cerimonia di inaugurazione alla presenza di Xi e di alcuni alti funzionari e membri del governo, tra i quali He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, e Han Zheng, vicepremier. L'aeroporto, a forma di fenice e identificato dalla sigla PKX, si trova a sud di Pechino e contribuirà ad allentare la pressione sull'aeroporto internazionale già operativo nel nord-est della capitale, dove i limiti di capacità spesso causano ritardi dei voli. Il progetto è costato 450 miliardi di yuan (50,7 miliardi di dollari) ed è stato completato in meno di cinque anni. La nuova infrastruttura vanta quattro piste e dovrebbe gestire fino a 72 milioni di passeggeri all'anno entro il 2025, raggiungendo a regime i cento milioni. (Cip)