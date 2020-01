Business news: Cina, traffico merci sul Fiume Azzurro aumentato dell'8,9 per cento nel 2019

- Merci per un totale di 2,93 miliardi di tonnellate sono state spedite attraverso i tratti principali del Fiume Azzurro (Yangtze), in Cina, nel 2019, con un aumento dell'8,9 per cento rispetto al 2018. Secondo l'amministrazione degli affari di navigazione sul Fiume Azzurro, che fa capo al ministero dei Trasporti, il traffico portuale di merci e container lungo il fiume è stato di 3,16 miliardi di tonnellate e 19,4 milioni di Teu (unità equivalente a venti piedi), con aumenti rispettivi dell'11,3 e del 10,9 per cento su base annua. Tang Guanjun, capo dell'amministrazione, ha affermato che i porti lungo lo Yangtze hanno una portata annua di carico di cento milioni di tonnellate e che la stazza media delle navi mercantili sul fiume è salita a 1.880 tonnellate, cento in più rispetto a quella del 2018. "Nel 2019, con lo sviluppo del trasporto combinato fiume-oceano e ferrovia-acqua, la struttura del traffico sullo Yangtze è stata ulteriormente migliorata", ha osservato Tang. (Cip)