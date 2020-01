Business news: Macao, tasso di disoccupazione sceso all'1,7 per cento

- Il tasso di disoccupazione generale di Macao è sceso all'1,7 per cento e il tasso di disoccupazione dei residenti locali al 2,3 per cento nel periodo compreso tra settembre e novembre dell'anno scorso. Lo ha rivelato l'ultimo rapporto del Servizio statistiche e censimento (Dsec) della regione autonoma cinese. Entrambi i tassi sono diminuiti di 0,1 punti percentuali rispetto al periodo precedente, agosto-ottobre, mentre il tasso di sottoccupazione si è mantenuto stabile allo 0,5 per cento. La forza lavoro totale ammontava a 394.100 unità, con un tasso di partecipazione del 69,9 per cento. Gli occupati erano 387.600, con un aumento di 300 unità rispetto al periodo precedente. Il numero dei residenti occupati, 280.300, si è ridotto di 500 unità. In calo anche i disoccupati: 6.500, 500 in meno rispetto al periodo precedente. La percentuale di nuovi partecipanti al mercato del lavoro in cerca del primo impiego è aumentata di 0,7 punti percentuali, salendo al 19,2 per cento del totale dei disoccupati. Nel confronto su base annua col periodo settembre-novembre 2018, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è sceso di 0,8 punti percentuali, mentre il tasso di sottoccupazione è aumentato di 0,2 punti. (Cip)