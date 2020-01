Camera: M5s, deputati Fd’I imprenditori con soldi italiani

- "Grazie al lavoro del MoVimento 5 Stelle e, in particolare a una norma dell'allora questore Riccardo Fraccaro, è stato possibile tagliare molti degli sprechi della politica degli scorsi anni, tra cui costosissimi contratti di locazione di immobili. In questo modo siamo riusciti a risparmiare ben 77 milioni di euro. E cosa vuole farci adesso Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli D'Italia? Vuole comprare un palazzo da utilizzare per garantire altri studi ai deputati”. Lo affermano, in una nota, i segretari di Presidenza del Movimento 5 Stelle alla Camera Alessandro Amitrano, Azzurra Cancelleri, Federica Daga e Luigi Iovino. “Davvero Giorgia Meloni e i deputati di Fratelli d'Italia pensano di poter fare gli imprenditori e acquistare immobili con i soldi dei cittadini italiani? - continuano gli esponenti del M5s -. Il partito della Meloni mostra ancora una volta la sua vera natura: a questi vecchi politici non interessano le esigenze dei cittadini ma solo mantenere i loro privilegi. In passato, è stato possibile destinare i soldi risparmiati grazie ai tagli agli sprechi di Montecitorio alle popolazioni terremotate del Centro Italia. Questi 77 milioni sono dei cittadini e dovranno essere usati per loro. I deputati di Fratelli d'Italia se ne facciano una ragione".(Com)