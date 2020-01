Roma: Politi (Lega), ipotesi Bergamo sindaco con Pd è agghiacciante

- "L'ipotesi non ci sorprende. Bergamo lavora solo con la sinistra e il Pd da inizio mandato. La sua storia è quella. Un trasformismo che farebbe impallidire anche il dottor Jekyll e mister Hyde. Che brutta fine il M5s. In combutta dappertutto con chi ha sempre detto di combattere". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo lega in Assemblea capitolina, in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dal vicesindaco Luca Bergamo a una testata online, in cui afferma che è difficile dire se la cultura possa essere un punto di partenza e di incontro tra le istanze del Pd e del M5s, anche se rappresenta un elemento in comune di diverse aree politiche. "Invece di riavviare i lavori metro, riparare le buche e rendere i parchi vivibili, Bergamo sta pensando a fare la guerra alla Raggi, per insidiarne la leadership e trovare accordo con il Pd - aggiunge Politi -. Fanno veramente tenerezza. Esattamente quanta il Pd, che pur di non perdere le elezioni a Roma, accetterebbe anche questo”.(Com)