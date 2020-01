Business news: Vietnam, 2019 si chiude con surplus commerciale da record

- Il Vietnam ha chiuso il 2019 con un surplus commerciale da record. Lo ha rivelato l'Ufficio statistico generale del paese asiatico. Il valore delle esportazioni ha superato quello delle importazioni per la cifra record di 9,9 miliardi di dollari. Una forte crescita rispetto al 2018 (6,8 miliardi di dollari) e un exploit rispetto al 2017 (1,9 miliardi di dollari). I prodotti da esportazione trainanti sono stati smartphone e computer con la relativa componentistica, macchinari per l'industria, indumenti e scarpe, legno e prodotti in legno. I primi mercati di destinazione dei prodotti vietnamiti sono di gran lunga gli Stati Uniti, seguiti da Unione europea e Cina. Seguono a maggiore distanza l'area Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico di cui il Vietnam fa parte), il Giappone e la Corea del Sud. (Fim)