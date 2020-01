Business news: Cina, produzione cotone nello Xinjiang supera cinque milioni di tonnellate nel 2019

- La produzione di cotone della regione autonoma cinese dello Xinjiang ha superato i cinque milioni di tonnellate l'anno scorso, pari all'84,9 per cento del totale in Cina, secondo le stime dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). L'area destinata alla piantagione di cotone nella regione ha raggiunto circa 2,54 milioni di ettari nel 2019, il 76 per cento del totale del paese. Lo Xinjiang si è classificato al primo posto nella produzione totale di cotone, per unità di produzione e area di impianto per 25 anni consecutivi, secondo le autorità locali. La produzione in oltre il 90 per cento dei campi di cotone nello Xinjiang settentrionale è stata meccanizzata e anche il tasso di meccanizzazione nella parte meridionale sta aumentando di anno in anno, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura e degli Affari rurali della regione autonoma. (Cip)