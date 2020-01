Cipro-Turchia: Anastasiades, espansionismo di Ankara nel Mediterraneo orientale è una “grave minaccia”

- La Turchia sta cercando di attuare una politica “espansionistica” nella regione del Mediterraneo orientale, il che rappresenta una “grave minaccia” alla stabilità regionale. Lo ha dichiarato il presidente cipriota Nicos Anastasiades in un'intervista al quotidiano greco "Ta Nea", nel corso della quale ha sottolineato come il memorandum d'intesa che la Turchia ha firmato con il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli (Gna) per la delimitazione delle aree marittime nel mar Mediterraneo vada contro il diritto del mare nel suo insieme e cerchi di imporre, attraverso un ricatto, un’interpretazione “arbitraria e illegale” del diritto internazionale. “Vorrei ribadire che la Repubblica di Cipro ha ripetutamente invitato la Turchia a partecipare a un dialogo per la delimitazione dei confini marittimi tra i nostri paesi, proposta che è stata respinta dalla Turchia”, ha sottolineato Anastasiades. (Res)