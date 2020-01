Iraq: Baghdad limita le attività delle forze Usa nel paese

- Un portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, il maggiore generale Abdul Karim Khalaf, ha annunciato oggi, che l'Iraq ha adottato la decisione di limitare il lavoro delle forze statunitensi nel paese, dopo il raid in cui Qassem Soleimani, comandante della forza Quds e Abu Mahdi al Muhandis, vicedirettore del movimento di mobilitazione popolare (Pmu), sono stati uccisi l'altro ieri a Baghdad. La stessa fonte ha definito il recente raid Usa come una "pugnalata alle spalle", sottolineando che le operazioni statunitensi nel paese "devono essere eseguite con il consenso dell'Iraq".(Res)