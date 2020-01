Medio Oriente: Pompeo a colloquio con Cavusoglu, ribadito impegno Usa contro minacce di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu nel corso del quale si è discusso della recente decisione del presidente Donald Trump di intraprendere azioni difensive in risposta alle “minacce imminenti” per gli Stati Uniti. Durante il colloquio, si legge in una nota dell’ufficio del portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus, Pompeo ha ribadito l'importanza di contrastare le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione e ha sottolineato la determinazione dell'amministrazione Trump nel proteggere gli interessi, il personale, le strutture e i partner di Washington. Il colloquio è avvenuto all’indomani dell’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense effettuato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi nei pressi all'aeroporto internazionale di Baghdad. Oltre a Soleimani, nel raid è rimasto ucciso anche il leader delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) irachene, Abu Mahdi al Muhandis. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il raid come un attacco “preventivo e difensivo”, mentre la leadership iraniana lo ha definito un “crimine atroce” e ha annunciato rappresaglie. (Was)