Grecia: portavoce governo, nome candidato alla presidenza sarà annunciato a fine gennaio

- Il nome del candidato del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis per la corsa alla presidenza sarà annunciato alla fine di gennaio. Lo ha affermato oggi il portavoce del governo Stelios Petsas in un’intervista all’emittente “Skai.gr”. L'annuncio, ha aggiunto il portavoce, arriverà dopo la presentazione e la votazione della nuova legge elettorale da parte del parlamento, in programma alla fine di gennaio o al più tardi all'inizio di febbraio. Commentando le critiche rivolte dal principale di opposizione Syriza, secondo cui il governo starebbe insultando il presidente in carica Prokopios Pavlopoulos (il cui mandato scadrà nel marzo 2020) nel ritardare l’annuncio del nome, Petsas ha affermato che è vero il contrario: "Un presidente che segue costantemente i discorsi sui nomi che circolano di continuo sarebbe, credo, profondamente offeso e indebolito”, ha detto. Parlando della visita del primo ministro Mitsotakis negli Stati Uniti, che prenderà il via domani, e del suo incontro con il presidente Donald Trump, Petsas ha affermato che lo scopo è di promuovere la Grecia come “l'alleato più stabile e affidabile degli Usa nella nostra regione” e di incoraggiare gli investimenti statunitensi nel paese. Quanto all'accordo sul gasdotto EastMed tra Grecia, Cipro e Israele, Petsas ha infine affermato che è il risultato degli sforzi di diversi governi greci, e questo è importante. (Gra)