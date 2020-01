Business news: Cina, oltre 21 milioni di nuove imprese create nel 2019

- Nel 2019 sono stati istituiti oltre 21 milioni di nuove "entità di mercato": in media, ogni giorno, sono state create 20 mila nuove imprese, secondo i dati dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. La vitalità del mercato cinese è stata ulteriormente potenziata quest'anno grazie all'agevolazione dell'accesso al mercato e alla semplificazione delle procedure di approvazione. La Cina ha da tempo intensificato gli sforzi per migliorare l'ambiente imprenditoriale per favorire una crescita economica di qualità. Il primo dicembre il paese ha avviato la riforma pilota per separare i permessi per le operazioni commerciali dalle licenze commerciali in tutte le 18 zone di libero scambio pilota. La riforma dovrebbe coprire l'intero paese nel 2020. L'amministrazione ha inoltre spiegato che la Cina si è anche impegnata a semplificare ulteriormente il processo di approvazione e facilitare l'accesso al mercato il prossimo anno per eliminare gli ostacoli istituzionali che limitano gli investimenti e il funzionamento delle imprese. (Cip)