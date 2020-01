Business news: India, il settore edilizio spingerà l'economia nel 2020

- Il settore edilizio sarà un motore dell'economia indiana nel 2020. Lo prevede un rapporto di Fitch Solutions. La crescita del comparto sarà di quasi il sette per cento su base annua. Fitch Solutions, società del gruppo Fitch Ratings, evidenzia che nel 2019 il mercato immobiliare dell'India è andato in crisi e che questa si è ripercossa nel settore edile con innumerevoli lavori di costruzione di nuove case lasciati in sospeso. Lo scenario dovrebbe mutare radicalmente. A fronte della necessità di case nuove e più confortevoli nelle aree urbane, si potrà contare sulle politiche fiscali e urbanistiche introdotte dal governo nello scorso novembre in risposta alla crisi. Sin dal 2015, nella fase ancora iniziale del suo primo mandato, l'attuale primo ministro Narendra Modi ha indicato l'obiettivo di dotare gli indiani a basso reddito di una nuova casa entro il 2022. (Inn)