Iran: comandante Guardie rivoluzione Abuhamzeh, puniremo gli Usa

- L'Iran punirà gli Stati Uniti "colpendo qualunque obiettivo alla portata" come rappresaglia per l'uccisione del comandante militare Qassem Soleimani. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Tasnim" citando un alto comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane. Il generale Gholamali Abuhamzeh, comandante delle Guardie nella provincia meridionale di Kerman, ha sollevato la prospettiva di possibili attacchi alle navi nel Golfo. "L'Iran si è riservato il diritto di vendicarsi contro gli Stati Uniti per la morte di Soleimani", ha detto l'ufficiale. "Lo stretto di Hormuz è un punto vitale per l'Occidente e un gran numero di cacciatorpediniere e navi da guerra Usa attraversano la zona. Obiettivi importanti nella regione sono stati individuati dall'Iran già molto tempo fa ... circa 35 obiettivi statunitensi nella regione e Tel Aviv sono alla nostra portata", ha concluso. (Res)