Conti pubblici: Brunetta, 2020 si apre con bassa crescita e aumento inflazione

- Il nuovo anno si apre con una bassa crescita e l’aumento dell’inflazione. Lo scrive, in una nota, Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Il 2020 si apre con una prospettiva di crescita economica pari a zero, rischio conti pubblici e aumento dell'inflazione – spiega il deputato azzurro -. Relativamente alla crescita del Pil, questa dovrebbe essere pari soltanto al +0,4 per cento, secondo le stime redatte dagli istituti di previsione internazionali, ad un livello da "zero virgola" al quale l'economia italiana si è abituata ormai da diversi anni. Con spazi di manovra praticamente ridotti a zero per il governo, anche per via delle clausole di salvaguardia che non vengono mai disboscate definitivamente, è difficile aspettarsi di più”. (segue) (Com)