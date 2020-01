Minori: Ronzulli, dati crimini on line allarmanti, subito misure tempestive

- "I 650 indagati della polizia postale nel solo 2019 per sfruttamento sessuale su minori attraverso il web rappresentano un dato allarmante, a cui si aggiungono i 180 soggetti sotto indagine per adescamento online”. Lo afferma, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli. “Si tratta di numeri che se da un lato confermano l'efficacia delle azioni messe in campo dalle forze dell'ordine preposte alla tutela del mondo dell'infanzia e al contrasto degli abusi sui bambini in rete, dall'altro sono indice di quanto internet sia pericoloso per i nostri figli, visto il proliferare di questi fenomeni che sono diventati una vera e propria piaga sociale - sottolinea -. La fondamentale azione della polizia postale - aggiunge - ha però anche il merito di far emergere la necessità che istituzioni, scuola e famiglie puntino innanzitutto sulla prevenzione di questi fenomeni da un punto di vista educativo e culturale, formando i minori ad un utilizzo oculato della rete. A ciò devono poi affiancarsi misure che impediscano ai minori un uso indiscriminato del web, dei filtri obbligatori e gratuiti da installare sui dispositivi informatici in uso ai bambini. Una sorta di parental control che consenta ai genitori di selezionare i contenuti, le applicazioni e i siti a cui i propri figli possono accedere. La tutela dei bambini dalle sempre nuove minacce cui sono esposti deve essere un imperativo imprenscindibile da cui nessuno deve esimersi. Difendere e garantire i diritti dell'infanzia è compito di tutti noi".(Com)