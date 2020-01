Libia: sindacato lavoratori petrolio esorta la Noc a smettere di trattare con aziende turche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione libica dei lavoratori petroliferi e del gas ha invitato la compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), a smettere di trattare con le società turche. La richiesta arriva in seguito a quella che viene descritta in una nota come "la decisione della Turchia di invadere la Libia per ripristinare l'Impero ottomano". In una dichiarazione Saad Dinar al Fakhiri, capo del sindacato, ha affermato che tutti i lavoratori petroliferi libici "condannano l'aggressione della Turchia alla sovranità dello stato libico". (Lit)