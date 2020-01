Governo: Renzi, password di Stato per servizi privati è inquietante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’idea di fornire come Stato la password unica utilizzabile persino per i servizi privati è inquietante prima ancora che sbagliata”. Lo ha scritto su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Il ministro Pisano si preoccupi di attuare il piano già predisposto lanciato dai nostri governi con Diego Piacentini e Paolo Barberis sui temi dell’identità digitale fornendo un’unica app al cittadino per tutti i servizi della pubblica amministrazione - ha aggiunto -. E metta da parte strane idee stile Grande Fratello. Siamo un Paese in cui lo Stato deve fare meno, non controllare di più”.(Rer)