Camera, Cirielli (Fd'I): da deputati grillini ipocrisia a 5 stelle (2)

- "È falso - osserva Cirielli - che i 77 milioni di cui parlano i 5 stelle siano stati risparmiati grazie a loro, perché il bilancio viene proposto con il voto di due questori di centrodestra (il sottoscritto e il collega Fontana ) ed uno solo dei Cinque Stelle; è falso che per merito del collega Fraccaro vi sia stato il taglio di molti sprechi, che sono stati decisi sempre all'unanimità del Collegio dei Questori con le proposte e i voti determinanti dei due esponenti di centrodestra . Infine, è falso che siano stati i Cinque Stelle a proporre che i fondi risparmiati andassero ai terremotati: tale decisione, infatti, è stata presa su proposta dell'Assemblea della Camera e non su iniziativa di qualche deputato grillino. Insomma, dai deputati grillini solo un cumulo di sciocchezze blaterate per nascondere il fallimento del Governo 5 Stelle e far dimenticare i tradimenti dei tanti impegni storici del M5s, declamati in campagna elettorale e poi abbandonati nella stagione di Governo", conclude Cirielli. (Com)