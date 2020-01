Rai: Tar Lazio respinge ricorso Borioni contro nomina Foa

- Il Tar del Lazio ha respinto, in quanto "infondato", il ricorso presentato dalla consigliera di amministrazione della Rai Rita Borioni contro la nomina del presidente Marcello Foa nel settembre 2018. Secondo il Tribunale amministrativo regionale la nomina è pienamente legittima in quanto "non vi è mai stato un parere 'di merito' negativo sulla figura del candidato presidente". Di conseguenza, "è infondata la tesi della ricorrente secondo cui l’anteriore espressione del parere negativo avrebbe determinato un impedimento definitivo irreversibile alla possibilità della commissione parlamentare di pronunciarsi sul medesimo nominativo precedentemente discusso". (segue) (Com)